Er gaat al even een gerucht rond dat Microsoft van plan zou zijn om begin dit jaar een eigen evenement te organiseren. Dit in het kader van hun line-up voor de Xbox, die er met veel titels buitengewoon goed uitziet. Tot op heden heeft de softwaregigant niets aangekondigd, maar via wat leakers/journalisten zijn er wat details naar buiten gekomen.

Zo zou het evenement niet van het kaliber E3 showcase zijn, maar meer kleinschalig. Dit laat Jez Corden van Windows Central op Twitter weten, die daarbij aanstipt dat het niet lang zal duren tot de aankondiging volgt. Daarbij geeft hij aan dat het qua omvang en opzet een beetje te vergelijken valt met een Nintendo Direct. Althans, dat verwacht hij.

Het zal in ieder geval geen grootschalige showcase zijn, zoals we die vaker van Microsoft zien. Mocht dit kloppen, dan gaat Microsoft Nintendo en Sony achterna die inmiddels al een aantal jaren dit soort kleinere digitale shows organiseren om een reeks aankondigingen te doen.

“You shouldn’t be waiting too long, but maybe showcase is a strong word. Direct maybe? Not sure on the scale yet, but don’t expect like a huge E3 show. Some out there seem to be expecting a lot.”