Op 22 februari zal Sony zijn nieuwste virtual reality headset op de markt brengen: PlayStation VR2. HTC VIVE heeft laten weten dat zij niet lang daarna ook een nieuwe VR-headset in de winkels zullen droppen, maar dan voor pc.

Het gaat om de VIVE XR Elite, die niet alleen virtual reality, maar ook mixed reality ondersteunt. De headset kan met of zonder draad gebruikt worden en weegt 625 gram. De oplaadbare batterij gaat ongeveer twee uur mee. De hardware heeft een 4K resolutie, een refresh rate van 90Hz en de field of view is 110 graden. Bij de VIVE XR Elite zitten ook een koptelefoon en twee controllers inbegrepen.

Ben je geïnteresseerd in deze VR-headset, dan kan je deze nu al pre-orderen. Er hangt wel een aardig prijskaartje aan, namelijk € 1449,-. In de onderstaande video kan je zien hoe de VIVE XR Elite eruitziet.