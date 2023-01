Dit jaar mogen we (hopelijk) eindelijk het ruime heelal van Starfield gaan verkennen, de volgende grote game (en tevens nieuwe IP) van Bethesda. Deze gigantische RPG had eigenlijk vorig jaar moeten uitkomen, maar werd uitgesteld naar 2023. Momenteel wordt de game actief getest en daaruit blijkt dat we toch wel hoge verwachtingen mogen hebben van deze titel.

Insider ‘colteastwood’ sprak in een aflevering van de XNC Podcast over een recente playtest die heeft plaatsgevonden. Starfield zou hierbij een enorm positieve indruk hebben achtergelaten op de testers: de game wordt omschreven als ‘groter en ambitieuzer dan verwacht’ en ‘groter dan eender wat Bethesda heeft gedaan in Skyrim en Fallout’.

Of deze hoge verwachtingen ingelost zullen worden, ontdekken we ergens in de loop van de eerste helft van 2023 wanneer Starfield uitkomt. Een precieze datum is momenteel nog niet bekend. Bekijk de podcast waarvan sprake hieronder.