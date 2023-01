Het Poolse Pixel Edge Games heeft The Karters 2: Turbo Charged aangekondigd, een direct vervolg op het zeer matig ontvangen The Karters. Zoals de naam al weggeeft, gaat het hier om een kartracer in de stijl van Crash Team Racing en uiteraard Mario Kart . De Steampagina van de game is inmiddels live en geeft heel wat details over wat we mogen verwachten.

Zo zijn er meer dan 16 banen en heel wat verschillende modi om zowel offline als online te spelen. Denk hierbij aan time trials en zelfs een heuse singleplayer campagne. De game krijgt eerst een gesloten beta op de pc, maar komt later ook naar de consoles. Een exacte releasedatum voor The Karters 2: Turbo Charged is nog niet bekendgemaakt.