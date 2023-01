Eind volgende maand verschijnt PlayStation VR2, wat een belangrijk moment voor Sony is. Qua games voor de PlayStation 5 zelf is het echter nog een beetje in nevelen gehuld, want afgezien van de Burning Shores uitbreiding voor Horizon: Forbidden West en Spider-Man 2 is het onduidelijk wat er nog meer uit de stallen van de Japanse gigant komt.

Het zou daarom niet gek zijn dat er weer een nieuwe State of Play plaatsvindt en daar beginnen de eerste geruchten nu over op te duiken. Zo zouden we er dit jaar meerdere moeten krijgen, maar de vraag in deze is dan vooral: wanneer? Microsoft zal naar verwachting op korte termijn een showcase organiseren en Sony kan dan natuurlijk niet achter blijven.

Met PlayStation VR2 in het vooruitzicht zou het niet gek zijn als er een speciale State of Play op stapel staat voor eind deze maand, want laten we wel wezen: zo ontzettend veel hebben we nu ook niet van het platform gezien. Maar ook een State of Play om de line-up voor de rest van het jaar te tonen zou niet gek zijn.

Volgens een nieuw gerucht op het niet al te betrouwbare 4Chan zou er een State of Play in februari of maart komen en dan later in mei nog één. Overigens zien we ook nog wel een losse State of Play in het teken van Forspoken plaatsvinden, dit zou dan op korte termijn moeten zijn gezien die game op 24 januari al uitkomt.