Er gaat nu al enige tijd het gerucht rond dat Microsoft een eigen evenement zal organiseren en hoewel Microsoft nog met een officiële aankondiging moet komen, deelt Windows Central inmiddels alle details. Op basis van hun bronnen kan de site melden dat het evenement naar verwachting op 25 januari zal plaatsvinden rond 21:00 uur ’s avonds.

Het evenement zal mogelijk Xbox Developer Direct heten en de focus ligt op content van Xbox en Bethesda. De games die tijdens het evenement voorbij zullen komen zijn zoal Redfall, Forza Motorsport en Minecraft Legends. Opvallend genoeg wordt Starfield niet specifiek genoemd en volgens andere journalisten die nu inhaken op dit nieuws, klopt het dat die titel niet aanwezig zal zijn.

Althans, in minimale vorm, want Microsoft en Bethesda zouden voor Starfield een ander moment willen pakken. Mogelijk dat daar op een later moment een meer eigen speciale showcase voor uitgezonden zal worden.

In de tussentijd heeft Aaron Greenberg, vice president van Xbox Games marketing bij Microsoft, op Twitter gezet dat dit een leuke week zou moeten zijn. Met andere woorden: het is slechts een kwestie van tijd totdat de officiële aankondiging volgt.