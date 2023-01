Microsoft heeft zojuist bekendgemaakt wat er op stapel staat voor Xbox Game Pass voor de rest van de maand januari. In tegenstelling tot voorgaande maanden is het namelijk een wat rustigere maand, want er staan vooralsnog slechts drie nieuwe releases op het programma.

Het zijn niet de minste games, dus echt klagen mogen we niet. Het schema is als volgt en als er later nog wat meer games bijkomen, dan laten we het natuurlijk weten.

Vanaf 19 januari

Persona 3 Portable (Cloud, console & pc)

Persona 4 Golden (Cloud, console & pc)

Vanaf 20 januari

Monster Hunter Rise (Cloud, console & pc)

Twee games die recent zijn toegevoegd aan Xbox Game Pass zijn Mortal Shell en Stranded Deep, deze twee titels zijn nu te spelen als je een abonnement hebt. Verder is de Mistlands Biome update voor Valheim nu ook beschikbaar via Game Pass (pc).

Dan zijn er nog wat games die Game Pass zullen verlaten op 15 januari en dat zijn de onderstaande titels:

Danganronpa: Trigger Happy Havoc (Cloud, console & pc)

Nobody Saves The World (Cloud, console & pc)

Pupperazzi (Cloud, console & pc)

The Anacrusis (Game Preview) (Cloud, console & pc)

We Happy Few (Cloud, console & pc)

Windjammers 2 (Cloud, console & pc)

Xbox Game Pass abonnement nodig? Klik hier voor Nederland en hier voor België.