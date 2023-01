De standaard gratis PlayStation Plus games zijn vorige week dinsdag al beschikbaar gesteld voor alle tiers van de service. PlayStation Plus Extra en Premium gebruikers mogen echter ook halverwege elke maand nog een update verwachten. Sony heeft nu zojuist bekendgemaakt wat er op stapel staat en de aankomende update is niet verkeerd.

Zo worden er tien PlayStation 4 en PlayStation 5 games beschikbaar gesteld voor PlayStation Plus Extra abonnees, waar ook Premium abonnees van kunnen profiteren. Specifiek voor die groep abonnees worden er verder nog drie PlayStation klassiekers toegevoegd.

De volledige line-up voor januari is als volgt. Al deze games worden op 17 januari toegevoegd.

PlayStation Plus Extra & Premium

Back 4 Blood (PS4/PS5)

Dragon Ball FighterZ (PS4)

Devil May Cry 5: Special Edition (PS5)

Devil May Cry 5 (PS4)

Life is Strange: Before the Storm (PS4)

Life is Strange (PS4)

Sayonara Wild Hearts (PS4)

Jett: The Far Shore (PS4/PS5)

Just Cause 4: Reloaded (PS4/PS5)

Omno (PS4)

Erica (PS4)

PlayStation Plus Premium

Syphon Filter 3

Star Wars Demolition

Hot Shots Golf 2

