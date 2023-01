Vorig jaar werd aangekondigd dat Project Zero: Mask of the Lunar Eclipse uit 2008, voorheen een Wii exclusieve game in Japan, zijn weg zou vinden naar het Westen in de vorm van een remaster onder de Westerse naam Fatal Frame: Mask of the Lunar Eclipse. Hierdoor krijgt de franchise steeds meer aanwezigheid buiten de grenzen van Japan, wat voor fans van het horrorgenre natuurlijk goed nieuws is.

De game verschijnt binnenkort en als je je wilt voorbereiden op de nachtmerrie die je te wachten staat, kan je onderaan dit bericht een nieuwe gameplay video bekijken. De video is bijna 8 minuten lang en toont heel wat gameplay met commentaar van producer Yutaka Fukaya en de regisseur van de originele game Makoto Shibata.

Fatal Frame: Mask of the Lunar Eclipse verschijnt op 9 maart.