De huidige generatie is alweer ruim twee jaar beschikbaar, maar door een flink tekort aan componenten zien we veel games nog steeds op de vorige generatie consoles verschijnen. Daar lijkt in 2023 wat meer verandering in te komen als we zien dat er bijvoorbeeld meerdere exclusives alleen naar de PlayStation 5 gaan komen.

Desalniettemin zijn er nog steeds consoles zoals de Xbox Series S, die weliswaar een geüpdatete architectuur heeft, maar qua rekenkracht meer overeenkomt met de PlayStation 4 Pro, ongeveer 4 teraflops. De techneuten bij Digital Foundry vonden het daarom wel een interessante casus om de twee consoles tegenover elkaar te zetten met games als Elden Ring en Cyberpunk 2077 en hun bevindingen te delen.

Ondanks het gelijke speelveld qua rekenkracht, merkt Digital Foundry – niet geheel verrassend – op dat de Xbox Series S in de afgelopen jaren flinke stappen heeft gezet doordat er meer native versies van games op de consoles draaien die beter gebruikmaken van de hardware. Zo zien we maar weer dat het niet altijd om de pure cijfertjes gaat.