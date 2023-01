Op 22 februari 2023 mogen we PlayStation VR2 verwachten, waar we inmiddels het nodige van hebben gezien. Nu de release steeds dichterbij komt, komt er ook steeds meer nieuwe informatie naar buiten en vandaag heeft Sony via het PlayStation Blog de launch line-up gedeeld.

Eind vorig jaar werden er al veel titels aangekondigd en daar zijn er vandaag nog 13 bijgekomen. Dit vormt de launch line-up, samen met games die van een PlayStation VR2 update worden voorzien, zoals Resident Evil 8, No Man’s Sky en Gran Turismo 7.

In totaal zullen er rond de release en vlak daarna tegen de 35+ games uitkomen. Sony spreekt hier van een launch window die loopt tot in maart. Met andere woorden: er is vanaf 22 februari genoeg keuze uit games voor het nieuwe platform.

De bevestigde launch line-up bestaat voor nu uit het volgende:

After the Fall

Altair Breaker

Before Your Eyes*

Cities VR

Cosmonious High

Creed Rise to Glory: Championship Edition*

The Dark Pictures: Switchback*

Demeo

Dyschronia: Chronos Alternate

Fantavision 202X

Gran Turismo 7 (Update)

Horizon: Call of the Mountain

Job Simulator

Jurassic World Aftermath

Kayak VR: Mirage

Kizuna AI – Touch the Beat!

The Last Clockwinder

The Light Brigade

Moss 1 & 2 Remaster

NFL Pro Era (update)

No Man’s Sky*

Pavlov VR

Pistol Whip (update)

Puzzling Places (update)

Resident Evil 8: Village (update)

Rez Infinite

Song in the Smoke

Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge

Synth Riders

The Tale of Onogoro

Tentacular

Tetris Effect

Thumper

The Walking Dead: Saints & Sinners: Ch. 2: Retribution

Vacation Simulator

What the Bat

Zenith: The Last City (update)

* Deze games verschijnen binnen de aangegeven launch window.

Hieronder verschillende nieuw aangekondigde titels met bijbehorende trailers. Voor additionele details kan je op het PlayStation Blog terecht.

Before Your Eyes

Kayak VR: Mirage

Pavlov VR

Song in the Smoke: Rekindled

Synth Riders: Remastered Edition

What the Bat?

Rez Infinite

The Last Clockwinder