Gran Turismo 7 is één van de games die bij de release van PlayStation VR2 een gratis update krijgt om in virtual reality gespeeld te worden. Dit was met Gran Turismo Sport ook al mogelijk, al waren de mogelijkheden wat beperkt. In Gran Turismo 7 is dat een ander verhaal, want min of meer de gehele game is beschikbaar in VR.

Polyphony Digital heeft laten weten dat je alles in Gran Turismo 7 in virtual reality kunt ervaren, waaronder dus de singleplayer valt, maar ook online racen. De enige uitzondering is dat de tweespeler split-screen optie niet in virtual reality beschikbaar is, wat op zich wel logisch te noemen valt.

De update voor Gran Turismo 7 zou op 22 februari beschikbaar gesteld moeten worden.