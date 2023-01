Ooit de ambitie gehad om als taxichauffeur aan de slag te gaan? Dat is nu mogelijk in GTA Online, aangezien Rockstar Games zogeheten Taxi Jobs heeft geïntroduceerd. Je kunt bij Warstock Cache & Carry nu de Taxi Service aanschaffen, waarmee chauffeurs in spe hun onderneming kunnen opstarten.

Mocht je op de PlayStation 5 of Xbox Series X|S spelen, dan komt dit nog met een extra voordeel. Zo kun je namelijk gebruikmaken van de ‘Skip to Destination’ fast-travel optie. Voor GTA+ leden zijn de wachttijden bovendien korter tussen ritten.

Alle andere details van de wekelijkse GTA Online update hieronder op een rijtje:

Voltooi 10 taxitaken om de prijs voor de nieuwe Vapid Taxi te ontgrendelen

De MTL Brickade 6×6 nu beschikbaar voor alle spelers bij Warstock Cache & Carry, (ook beschikbaar om te stelen in de First Dose Story-missies)

Gratis Traditional Painted Rabbit Mask en Rabbit Tattoo, en 188.888 GTA$ bonus voor het spelen en vieren van deze weeks Chinees Nieuwjaar

Verdubbel GTA$ en RP op First Dose-verhaalmissies en Special Vehicle Races

Extra 50% GTA$ en RP op alle Special Cargo Sales

De eerste dosis Hard Mode Event gaat door: Voltooi een First Dose-missie in Hard Mode om de Green Fooliganz-livrei voor de MTL Brickade 6X6 te ontvangen Voltooi drie verschillende First Dose Missions in Hard Mode om de Safari Ranger Livery voor de Överflöd Entity MT te ontvangen Voltooi alle 6 First Dose-missies in Hard Mode om een exclusieve Pump Shotgun Finish te ontvangen Voltooi een First Dose-missie in de harde modus in minder dan 10 minuten om de Speed Demon-livrei voor de Übermacht Cypher te ontvangen Voltooi een First Dose Mission in Hard Mode zonder dood te gaan om de Kisama Drifter-livrei voor de Annis 300R te ontvangen

Gun Van Arsenal van deze week: The Knuckle Duster, Heavy Revolver, Heavy Rifle (25% extra korting), Pump Shotgun, Up-n-Atomizer (40% extra korting voor GTA+-leden), Advanced Rifle, Baseball Bat, Knife, Railgun , Molotovs, Pipe Bomb en Traangas

Op PlayStation 5 en Xbox Series X|S:

Hao’s premium testrit: de Shitzu Hakuchou Drag (motorfiets)

De HSW Tijdrit van deze week vindt plaats tussen Textile City en Stab City

Deze week in Simeon’s Premium Deluxe Motorsport Showroom: De Pfister 811, Karin Sultan RS Classic, Pegassi Ignus, Dinka Sugoi en Dewbauchee Champion

Te zien in de Luxury Autos Showroom: De Pegassi Osiris en Dinka Jester RR

LS Car Meet testritten: de Pfister Growler, Karin Futo GTX en Karin Calico GTF

LS Car Meet Prijsrit: finish drie dagen op rij in de Top 3 van de Street Race Series om een gratis Pegassi Torero te verdienen

Qua kortingen kun je momenteel een Executive Office met diens upgrades en aanpassingen scoren tegen een gereduceerde prijs van 30%. Verder kun je Biker, Animal en Diamond Casino Heist maskers aanschaffen tegen een korting van 50%. Tot slot zijn er natuurlijk ook weer wat voertuigen in de aanbieding:

Pfister 811 (Super) – 30% korting

Sparrow (Helicopter) – 30% korting

Sea Sparrow (Helicopter) – 30% korting

Pegassi Osiris (Super) – 30% korting

GTA Online-spelers die hun Rockstar Games Social Club-account verbinden met Prime Gaming voor 25 januari, ontvangen de Sprunk Snowflakes Festive sweater en een bonus van GTA$125K als ze deze week spelen.