De immens populaire Persona franchise is niet meer weg te denken uit het videogamelandschap. Toch wachten we nog steeds op nieuws over het aanstormende zesde deel én de remake van Persona 3, die volgens hardnekkige geruchten eveneens in ontwikkeling zou zijn. Nieuwe berichten lijken er nu echter op te wijzen dat dit wachten niet lang meer zal duren.

‘Im A Hero Too’ – een door een moderator gevalideerde gebruiker op ResetEra die naar eigen zeggen samenwerkt met ontwikkelaar Atlus – heeft immers aangegeven dat beide games deze zomer officieel onthuld zullen worden. Zowel Persona 6 als de remake van Persona 3 zouden al lang in de maak zijn, maar de aankondiging werd voortdurend uitgesteld.

Personafans hebben dus weer iets om naar uit te kijken.