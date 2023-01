Nintendo heeft aangekondigd dat GoldenEye 007 op 27 januari toegevoegd zal worden aan de Nintendo 64 bibliotheek van Nintendo Switch Online + Uitbreidingspakket. Het betreft hier de klassieke game die ooit voor de Nintendo 64 verscheen en nog altijd te boek staat als een absolute topper.

Deze editie komt met de mogelijkheid om de multiplayer online te spelen met maximaal drie anderen. Ook is het mogelijk om GoldenEye 007 lokaal in multiplayer te spelen – dit in split-screen. Verder is de singleplayer uiteraard ook aanwezig.