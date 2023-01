We hebben al geruime tijd niks meer gehoord van 4A Games en dat is ook niet zo gek: de studio bevindt zich namelijk grotendeels in Oekraïne, wat op dit moment natuurlijk geteisterd wordt door conflicten met Rusland.

Desondanks heeft men wel via een blogpost een update gegeven over de stand van zaken en hun volgende game. Hun vorige games – de bekende Metro-franchise – had al een sterk sentiment tegen oorlogen, zo schrijft de studio. Voor de volgende game in de reeks zal dat niet anders zijn. Sterker nog, de studio zegt dat de nieuwe Metro geïnspireerd is door het conflict in hun thuisland.

De volgende titel van 4A Games heeft natuurlijk de hoogste prioriteit, maar door de locatie in Kiev moeten de verwachtingen wel realistisch zijn. Ze geven daarbij aan dat ze nog niet klaar zijn om hun game te onthullen en dat ze dat zullen doen wanneer zij “er klaar voor zijn”.

“All the themes of Metro – conflict, power, politics, tyranny, repression – are now part of our daily life experiences. So, we’re embracing them and weaving them into the game with a renewed purpose.

They will be ready when they’re ready as we continue to channel all our passion, best efforts, and craft into them. Just like you we’re really looking forward to the day when we’re able to share more info on them.”