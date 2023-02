We stappen vandaag alweer de tweede maand van het jaar 2023 binnen en dat betekent dat we weer naar nieuwe games uit mogen kijken. Eén van de grootste releases is natuurlijk Hogwarts Legacy, die op 10 februari uitkomt voor current-gen systemen en pc. Andere releases deze maand zijn Wild Hearts, Atomic Heart en natuurlijk PlayStation VR2.

Het nieuwe virtual reality platform komt bij de release met tientallen games, waarvan een gedeelte volledig nieuw is, maar ook zitten er upgrades tussen voor reeds uitgegeven titels. Kortom, februari is een erg mooie maand wat nieuwe releases betreft. Hieronder alle bevestigde games op een rijtje voor deze maand.

Week van 3 februari

Deliver Us Mars (PS4/PS5/XO/XSX/Pc)

Season: A Letter to the Future (PS4/PS5/Pc)

SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake (PS4/XO/Switch/Pc)

We Were Here Forever (PS4/PS5/XO/XSX)

Spellforce: Conquest of Eo (Pc)

Age of Empires II: Definitive Edition (XO/XSX)

Trek to Yomi (Switch)

Life is Strange 2 (Switch)

Week van 10 februari

Hogwarts Legacy (PS5/XSX/Pc)

Week van 17 februari

Wanted: Dead (PS4/PS5/XO/XSX/Pc)

Wild Hearts (PS5/XSX/Pc)

Week van 24 februari

Like a Dragon: Ishin! (PS4/PS5/XO/XSX/Pc)

Atomic Heart (PS4/PS5/XO/XSX/Pc)

Horizon: Call of the Mountain (PS VR2)

Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge – Enhanced Edition (PS VR2)

Demeo (PS VR2)

Cosmonious High (PS VR2)

The Light Brigade (PS VR2)

Tentacular (PS VR2)

What the Bat? (PS VR2)

Kayak VR: Mirage (PS VR2)

The Tale of Onogoro (PS VR2)

Song in the Smoke (PS VR2)

DYSCHRONIA: Chronos Alternate (PS VR2)

Townsmen VR (PS VR2)

Ghostbusters: Rise of the Ghost Lord (PS VR2)

Company of Heroes 3 (Pc)

Kirby’s Return to Deam Land Deluxe (Switch)

Octopath Traveler II (PS4/PS5/Switch/Pc)

Chef Life: A Restaurant Simulator (PS4/PS5/XO/XSX/Switch/Pc)

Week van 3 maart

Scars Above (PS4/PS5/XO/XSX/Pc)

Wo Long: Fallen Dynasty (PS5/XSX/Pc)

Een erg drukke maand, mede vanwege de release van PlayStation VR2. Ga jij nog een game aanschaffen één dezer weken? Zo ja, welke? Laat het hieronder weten!