Guerrilla Games heeft het erg druk met de Horizon-franchise. Zo is de ontwikkelaar bezig met Call of the Mountain voor PlayStation VR2, de uitbreiding voor Horizon: Forbidden West genaamd Burning Shores en ze werken aan een multiplayer-game. De ontwikkelaar kan dus wel wat hulp gebruiken en daarom hebben ze nu Studio Gobo aangetrokken, die als officiële partner zal dienen voor de Horizon-franchise.

Er zijn geen details gegeven in hoeverre Studio Gobo zal worden ingezet. Het is dus niet bekend of de ontwikkelaar alleen zal assisteren of dat zij ook een game geheel zelfstandig gaan maken. Dit laatste kan best een mogelijkheid zijn. Er doet namelijk al een tijdje een gerucht de ronde dat er een remaster/remake van Horizon: Zero Dawn in ontwikkeling is.

Eerder dit jaar wist PlayStation insider Colin Moriarty te vertellen dat deze game gemaakt wordt door een andere ontwikkelaar dan Guerrilla Games. Het kan dus best zo zijn dat Studio Gobo hiermee bezig is en dat Guerrilla Games hier zo over te spreken is, dat zij de studio tot officiële partner hebben gepromoveerd.