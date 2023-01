Sinds enkele maanden waaien er geruchten door de gangen dat Sony zou werken aan een remake of remaster van de geliefde game Horizon: Zero Dawn uit 2017. Dit nieuws deed best wel wat stof opwaaien, want de game is best nog modern en toegankelijk en dus zou een heruitgave eigenlijk nog niet direct nodig zijn, ondanks de mogelijkheid om heel wat nieuwe accessibility opties in de game te implementeren.

PlayStation insider Colin Moriarty sprak onlangs tijdens een podcast (opgepikt door ComicBook) over deze potentiële heruitgave en gaf wat meer info. Uiteraard was hij hierin best vaag, maar hij liet wel even vallen dat de kans bestaande is dat Guerrilla Games (de oorspronkelijke ontwikkelaar) niet aan het hoofd zou staan van de heruitgave.

“We’re also assuming that [Guerrilla] is making the Horizon remake thing there, although, if that’s real, what I’ve heard is that it’s at another team,”

Welk ‘ander team’ dat dan zou zijn, wilde hij niets over kwijt, aangezien zijn bron niet zou willen dat die info nu al publiek gaat. Sony zelf heeft op dit moment hierover nog niets laten weten, dus (je raadt het al) neem je korrel zout er voorlopig nog even bij.