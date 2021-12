LEGO slaat geregeld de handen ineen met allerlei bedrijven om gelicenseerde producten in de vorm van bouwsteentjes uit te brengen. Zo is er een hele lijn aan Harry Potter bouwwerken, alsook van Star Wars, Mario en nog veel meer. De mogelijkheden zijn wat dat betreft onbegrensd en er bestaat nu een kans dat er een Tallneck set komt.

Instagram gebruiker brick_clicker heeft een Tallneck set gezien bij de Duitse speelgoedketen Wagner. Deze set is inmiddels weer verdwenen, maar de url is nog wel bestaand. Deze geeft echter een lege pagina aan en interessant is dat er ‘tba’ in de titel staat. Dit staat voor ‘To Be Announced’, oftewel, het moet nog aangekondigd worden.

Er stond geen afbeelding bij, dus het is even afwachten hoe deze set er precies uit gaat zien en of deze er daadwerkelijk komt. Desalniettemin stonden er wel andere details bij de set. Zo is deze voor 18+ bedoeld en de prijs zal € 79,99 zijn, wat dus tegen de 800 tot 900 onderdelen betekent. De release zal op 1 mei 2022 zijn.

Vooralsnog moeten we het als een gerucht behandelen, want er zijn officieel geen aankondigingen gedaan. Maar met de release van Horizon: Forbidden West begin volgend jaar, is het niet gek als LEGO aanhaakt met een leuke set. Een Tallneck is immers perfect geschikt om als LEGO uit te geven. Bij nieuws laten we het weten.