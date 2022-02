Alle spotlights staan momenteel gericht op Horizon: Forbidden West, het vervolg op het enorm succesvolle Horizon: Zero Dawn. Dat wil echter niet zeggen dat we niet meer mogen benadrukken hoe goed Zero Dawn eigenlijk was, want Sony gaf op Twitter nog even een update over de verkoopcijfers van die game.

Zoals je kan zien op de afbeelding hierboven, is Horizon: Zero Dawn inmiddels meer dan 20 miljoen keer verkocht, wat gebaseerd is op zowel de PS4- als de pc-versie. Guerrilla Games mag hier zeker en vast trots op zijn!

Horizon: Forbidden West verschijnt overigens op 18 februari voor de PS4 en PS5.