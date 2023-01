Maandelijks worden er nieuwe games aan PlayStation Plus Extra en Premium toegevoegd, maar een groot deel hiervan komt van externe ontwikkelaars en uitgevers. Dit betekent voor een gedeelte van de titels dat de beschikbaarheid slechts tijdelijk is, zodoende zullen er in februari ook weer een aantal titels uit het aanbod verdwijnen.

De volledige lijst van games die in februari uit het aanbod van Extra en Premium gehaald zullen worden, zijn de volgende titels:

Metro: Exodus

Saints Row: The Third Remastered

Rad Rodger

Grand Theft Auto: Vice City – Definitive Edition

Pure Farming

Sparkle Unleashed

Agatha Christie – The ABC Murders

The Turing Test

The Book of Unwritten Tales 2

Skydrift Infinity

Sine Mora EX

Whispering Willows

Deze titels zullen na 21 februari niet langer beschikbaar zijn, dus bij interesse raden we je aan de games nog snel te downloaden en spelen. Uiteraard mogen we in februari ook weer nieuwe toevoegingen verwachten. Aanstaande woensdag maakt Sony de maandelijks gratis games bekend en over twee weken de Extra en Premium line-up.