Sony heeft inmiddels meermaals aangegeven dat de PlayStation 5 nu een stuk beter verkrijgbaar moet zijn. Dit komt doordat de problemen omtrent de toelevering van componenten steeds verder is afgenomen, waardoor de productiecapaciteit flink is toegenomen.

Via een nieuw bericht op het PlayStation Blog schrijft Sony dat het bijvoorbeeld via PlayStation Direct een stuk gemakkelijker is om de console nu aan te schaffen. Idem dito voor accessoires en het is een kwestie van tijd totdat de PlayStation 5 ook veelvuldig in winkels zal liggen.

Met andere woorden: als je nog op zoek bent naar een PlayStation 5, zal het geen uitdaging meer zijn om de console te bemachtigen. Om dit nieuwe ‘moment’ kracht bij te zetten, heeft Sony een reclamecampagne gelanceerd onder de noemer ‘Live from PS5’.

Deze campagne is als een soort nieuwskanaal opgezet, waarbij belangrijke gebeurtenissen in en rondom games worden ingezet als een nieuwsitem. Zie hieronder de eerste commercial in deze reeks en verwacht er meer, aangezien er inmiddels ook een Spider-Man 2 Live from PS5 ad is gelanceerd.