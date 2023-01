Over een paar weken verschijnt PlayStation VR2 en hiervoor had Sony een verwachting gesteld qua aantallen die verscheept zouden worden. In eerste instantie zou dit op 2 miljoen units staan in het eerste kwartaal sinds de lancering van de headset, maar Bloomberg meldt dat Sony dit nu heeft bijgesteld.

Volgens bronnen die bekend zijn met de overwegingen van Sony, zou Sony teleurgesteld zijn met het aantal pre-orders dat reeds is geplaatst. Op basis daarvan zouden ze de verwachting gehalveerd hebben naar één miljoen units dit kwartaal. Het gaat hier dan niet om verkopen, maar om verscheepte aantallen.

Ook zou Sony bij een leverancier hebben aangegeven dat het aantal orders voor schermen bijgesteld zal worden, waarbij Sony verwacht dat er 1.5 miljoen headsets verscheept zullen worden in de periode tussen april 2023 en maart 2024.

Wat de reden is voor teleurstellende pre-orders is lastig te duiden, maar wellicht heeft de aanschafprijs hiermee te maken. De virtual reality headset is immers duurder dan de PlayStation 5 en hoewel de technologie dat kan rechtvaardigen, is het misschien toch een te hoge drempel.