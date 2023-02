De release van Forza Motorsport staat gepland voor later dit jaar. We beginnen steeds meer te leren over de nieuwe game afkomstig van Turn 10 Studios, zo kregen we vorige maand al wat nieuwe gameplay te zien.

Turn 10 Studios heeft nieuwe informatie uitgebracht over de resolutie en framerate waarop de game zal draaien op zowel de Xbox Series X als de Series S. De Series S versie van het spel zal te spelen zijn met een resolutie van 1080p, terwijl de Xbox Series X versie er een schepje bovenop doet met een 4K-resolutie. Beide versies van het spel zullen op 60fps draaien.

