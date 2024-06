Forza Motorsport werd eerder deze maand voorzien van een nieuwe update. Deze kwam met wat gratis downloadbare content, maar ook een grafische update die volledig onder de radar door is gevlogen. Dit werd niet echt breed uitgemeten, daar waar het de game wel mooier maakt op de Xbox. Een video laat de upgrade nu goed zien.

Forza Motorsport was grafisch al erg mooi en dankzij ‘update 9’ is daar nog een schepje bovenop gedaan. Zo zijn onder andere de wolken veel mooier en de kleuren zijn meer natuurgetrouw, wat voor een meer realistische presentatie zorgt. Hoe dit eruitziet check je in de onderstaande video.