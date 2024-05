Maandelijks mogen we een nieuwe update verwachten voor Forza Motorsport en naast nieuwe toevoegingen, brengen deze updates ook verbeteringen aan de reeds bestaande systemen. De ontwikkelaar heeft nu aangekondigd dat we deze week een nieuwe update mogen verwachten, die met een aantal nieuwigheden komt.

Via een uitgebreid blogbericht heeft Turn 10 Studios de details op een rijtje gezet en de belangrijkste informatie hieronder:

Safety Rating – De berekening hiervan wordt gebaseerd op de laatste 20 races in plaats van 10. Dit maakt dat een ‘off’ race minder impact heeft op de algemene rating, maar dit betekent ook dat het langer duurt om een hogere rating te bereiken.

– De berekening hiervan wordt gebaseerd op de laatste 20 races in plaats van 10. Dit maakt dat een ‘off’ race minder impact heeft op de algemene rating, maar dit betekent ook dat het langer duurt om een hogere rating te bereiken. Matchmaking – Op basis van de Safety Rating wordt de matchmaking wat aangepast. Spelers met een S-rating zullen niet langer in races terechtkomen waarin spelers zitten met een E- of D-rating.

– Op basis van de Safety Rating wordt de matchmaking wat aangepast. Spelers met een S-rating zullen niet langer in races terechtkomen waarin spelers zitten met een E- of D-rating. Forza Race Regulations – Er gaat meer aandacht uit naar hoe penalty’s worden uitgedeeld, denk aan te zware straffen voor een klein beetje afsnijden of het uitdelen van straffen aan spelers die contact niet konden vermijden. Met andere woorden: het systeem zal subtieler worden.

– Er gaat meer aandacht uit naar hoe penalty’s worden uitgedeeld, denk aan te zware straffen voor een klein beetje afsnijden of het uitdelen van straffen aan spelers die contact niet konden vermijden. Met andere woorden: het systeem zal subtieler worden. AI – De AI wordt aangepast waardoor onnodig remmen wordt tegengegaan kort na de start. Ook zal de AI zich meer realistisch gedragen nadat deze wordt ingehaald door de speler.

Wanneer de nieuwe update precies uitkomt is nog niet bekend, maar zodra deze live is zullen de patch notes ook gedeeld worden. Bij livegang laten we het natuurlijk weten.