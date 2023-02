Volgens een bericht van Bloomberg zou Sony PlayStation de verwachting voor PlayStation VR2 en bijgevolg de productie van de hardware naar beneden hebben bijgesteld. Dit op basis van een teleurstellend aantal pre-orders, zoals gisteren te lezen viel.

Hoewel Sony veelal niet reageert op geruchten of speculatie, hebben ze dat deze keer wel gedaan. In een verklaring aan Eurogamer stelt het Japanse bedrijf dat de berichten onjuist zijn en dat de productie van PlayStation VR2 niet is terug geschroeft.

Daarbij stipt Sony ook aan dat ze erg veel enthousiasme zien onder de PlayStation fans, wat mede te danken valt aan de launch window line-up van meer dan 30 titels. Kortom, afgaande op wat Sony zegt is er dus helemaal niks aan de hand.

“We have not cut PlayStation VR2 production numbers, and we are seeing enthusiasm from PlayStation fans for the upcoming launch, which includes more than 30 titles such as Gran Turismo 7, Horizon Call of the Mountain, and Resident Evil Village.”