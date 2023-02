Microsoft heeft recent veel van hun aankomende games laten zien via Developer_Direct en het is nu aan Sony en Nintendo om ook met een eigen showcase te komen. Het is wat dat betreft echter nog onduidelijk wat ze van plan zijn, maar als we nieuwe geruchten mogen geloven laat een volgende editie van Nintendo Direct niet lang meer op zich wachten.

Volgens de bekende journalist Jeff Grubb zou er in de week van 6 februari een nieuwe Nintendo Direct volgen, volgende week dus. Dit baseert hij weer op geroezemoes in de wandelgangen, dus of het klopt is even afwachten. Indien er inderdaad een Nintendo Direct op korte termijn zal plaatsvinden, zullen we er eerdaags meer over horen.

“Yeah, I mean…everything I’m hearing, and it’s all just sort of reiterating it. It continues to be the week of February 6th, over and over and over again. Every little detail I get is basically a week from now.

We should be getting… We should begin hearing about all this stuff. I think it’s probably late in the week… I’m just saying that’s what everything’s sort of pointing to right now. I don’t think that’s too surprising because they always have one in February or March, at the latest.”