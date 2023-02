De horror franchise Amnesia draait nu al vele jaren mee en dit jaar staat er een nieuw deel gepland, namelijk Amnesia: The Bunker. Ontwikkelaar Frictional Games werkt hard aan de game en de release stond gepland voor maart. Dat feestje gaat echter niet door, want de ontwikkelaar heeft aangekondigd dat de game vertraagd is.

Frictional Games verklaart via Twitter dat ze de game hebben uitgesteld naar 16 mei. De reden is dat Frictional Games een moeizame winter achter de rug heeft, omdat er veel zieken zijn geweest binnen het team. Nu is het team vrij klein en daarom heeft dat gelijk een grote impact op de ontwikkeling van Amnesia: The Bunker gehad.

Om de game recht te doen, zijn de extra weken nodig. Gelukkig is het uitstel niet al te lang, slechts een maandje of twee.