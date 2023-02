In aanloop naar de release van de remake van Resident Evil 4 volgende maand, zet Game Informer het spel momenteel flink in de schijnwerpers. Dat zorgde eerder deze week al voor nieuwe details over de remake, waarover je hier meer kunt lezen.

Behalve nieuwe informatie komt er via Game Informer ook vers beeldmateriaal van de Resident Evil 4 remake naar buiten. Zo is nu onderstaande video vrijgegeven, die goed is voor meer dan 12 minuten aan nieuwe gameplay. Het betreft diverse secties uit het vijfde hoofdstuk van de game. Check de beelden hieronder.

De remake van Resident Evil 4 komt op 24 maart uit voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc.