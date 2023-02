Game Informer pakt deze maand uit met een coverstory over de Resident Evil 4 remake en daar valt weer heel wat informatie uit op te tekenen. Een artikel van maar liefst twaalf pagina’s – netjes samengevat door JawMuncher op ResetEra – leert ons dat Capcom dit keer vooral mikte op de pijlers ‘herspeelbaarheid’ en ‘flexibiliteit’, om ons zo de ultieme versie van een reeds klassieke game voor te kunnen schotelen.

Resident Evil 4 is veranderd. De Quick Time Events van weleer zijn overboord gekieperd, Leon Kennedy kan nu meerdere messen met zich meedragen en een nieuwe move zorgt ervoor dat je geïnfecteerde vijanden permanent kan uitschakelen voordat ze evolueren naar een gevaarlijkere vorm. De Bolt Thrower is een kersvers wapen dat op een kruisboog lijkt en ook nieuwe vijanden én zijmissies zullen hun opwachting maken.

Ashley – de dochter van de Amerikaanse president, die Leon in Resident Evil 4 moet gaan redden – zal bij sommige mensen slechte herinneringen oproepen. Gedurende bepaalde segmenten in de game moet je haar immers beschermen en dat is geen sinecure. Deze escortemissies zijn er nog steeds. Ashley zal zich dit keer zelfs niet kunnen verbergen, al moet de optie om haar dichtbij of vanop een afstand te laten volgen dat opvangen.

Dat was een greep uit de vele details die Game Informer op ons afvuurde. De onderstaande trailer toont je nog wat gameplay. Volgende maand kunnen we met het afgewerkte product aan de slag.