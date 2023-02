Kort voor de jaarwisseling kwam de langverwachte current-gen upgrade van The Witcher 3: Wild Hunt uit. Eerder deze week bracht CD Projekt RED update 4.01 voor de game uit die diverse aanpassingen en fixes met zich meebracht. Details daarover kun je in ons eerdere bericht terugvinden.

Nu blijkt dat de patch ook nog wat aanpassingen heeft doorgevoerd waarover de ontwikkelaar in de patch notes niet communiceerde. Zo hebben spelers ontdekt dat een handelaar in Novigrad nu twee nieuwe zwaarden verkoopt, die voor de update nog niet in de game zaten. Het gaat om de Witcher’s Steel Sword en de Witcher’s Silver Sword, beiden van de Relic-tier. De nieuwe zwaarden zijn gebaseerd op de E3 2014 trailer van The Witcher 3, waarin Geralt te zien was met zwaarden die uiteindelijk niet in de game te vinden waren. Tot nu dus.

Het houdt ook niet op bij de nieuwe zwaarden, want de meest recente update blijkt nog een opvallende aanpassingen in petto te hebben. De handelaar in Novigrad die de nieuwe zwaarden verkoopt is door CD Projekt RED weer ouderwets enthousiast gemaakt. In de last-gen versie van The Witcher 3 stond de verkoper in kwestie bekend om de manier waarop hij spelers verwelkomde. “Top notch swords!“, hoorde Geralt altijd als hij bij de handelaar aankwam. Om onduidelijke redenen was deze zin niet aanwezig in de current-gen upgrade, maar sinds update 4.01 is de bekende begroeting weer helemaal terug van weggeweest, tot vreugde van spelers.