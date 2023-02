Hoewel reeds in 2019 aangekondigd en sinds 2020 beschikbaar in China, hebben Crunchyrol en Capcom nu de handen ineen geslagen om Street Fighter: Duel officieel wereldwijd uit te rollen voor zowel iOS als Android apparaten. We hebben het hier over een zogenoemde Mobile RPG, waarin heel wat geliefde personages uit de Street Fighter-serie hun opwachting gaan maken.

Zo kun je uit ruim 40 personages kiezen, waarmee je het vervolgens tegen andere spelers opneemt. Het doel is om je personage uit te bouwen om zo hun bekende technieken vrij te spelen. Naast een Battle Royale-modus is er ook een uitgebreide verhaalmodus, waarin je het opneemt tegen Seth en Shadaloo met hun kloonleger.