Pedro Pascal schittert momenteel in The Last of Us op HBO, maar dat is niet het enige waarvoor de beste man is ingeschakeld. Saturday Night Live heeft hem namelijk ingehuurd om een video te maken waarin hij in de rol kruipt van Mario, dit in een heuse Mario Kart-film.

Verschillende personages komen voorbij en het doel mag duidelijk zijn: Princes Peach redden en daarvoor moet Mario gaan racen op een post-apocalyptish Rainbow Road. Het resultaat is een prachtige video die een beetje de draak steekt met het concept dat van elke game nu een film of serie gemaakt kan worden.

Dit natuurlijk in navolging van The Last of Us, die van bijzonder goede kwaliteit is en in principe de deur opent voor goede game naar film vertalingen. Check de video hieronder en geniet.