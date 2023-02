Nintendo heeft de Exploration Tour aangekondigd voor Mario Kart Tour. Deze nieuwe tour gaat morgen van start en zal onder andere een gloednieuwe course, die nog nooit eerder is vertoond in een Mario Kart-game, toevoegen aan het spel.

De nieuwe course heet Piranha Plant Cove. De toevoeging van deze baan belooft een verandering te worden voor spelers van de game. Het is namelijk de eerste keer in de afgelopen 13 tours dat de nieuwe track niet gebaseerd is op een stad.

Naast een nieuwe course voegt de update ook twee nieuwe personages toe die gebaseerd zijn op de Exploring Shy Guys uit de GBA Sunset Wilds course. De Mario Kart Tour Exploration start dus morgen en eindigt op 21 februari. Je kunt de aankondigingstrailer van de Exploration Tour hieronder bekijken.