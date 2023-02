Als je op 22 februari PlayStation VR2 in huis haalt, dan heb je enkel bij de eerste keer gebruiken een televisie nodig. Dit is nodig om de headset te installeren en in te stellen, zodat je nadien kunt gamen. Eenmaal alles opgezet, is het niet langer nodig om een televisie te gebruiken, zo blijkt uit een uitgebreide FAQ.

Als je de eerste noodzakelijke stappen doorlopen hebt is een televisie wat dat betreft nadien overbodig. Maar het is natuurlijk wel vereist dat de virtual reality headset te allen tijde verbonden is met de PlayStation 5.

“A TV is required to set up the PS VR2 unit for the first time. Once you complete the set up, a TV is not required for general PS VR2 game play.”

Op zich logisch, gezien de televisie in een PlayStation VR2 opzet om te gamen geen toegevoegde waarde heeft. Anderen kunnen via de televisie meekijken wat je aan het doen bent, maar ervaring leert dat het niet per se heel prettig is.

Gezien een televisie niet langer nodig is na de eerste keer PlayStation VR2 gebruiken, maakt dit ook dat anderen terwijl je aan het gamen bent gewoon prima televisie kunnen kijken.