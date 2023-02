Nadat Microsoft vorige maand via Developer_Direct het nodige liet zien van games die dit jaar voor de Xbox Series X|S zullen verschijnen, is het vandaag de beurt aan Nintendo. Zij hebben voor vanavond een nieuwe Nintendo Direct uitzending gepland staan, die om 23:00 uur begint.

De show zal ongeveer 40 minuten duren en hieronder te volgen zijn. De focus van deze Nintendo Direct ligt op de games die in de eerste helft van dit jaar voor de Nintendo Switch zullen verschijnen, waaronder natuurlijk de nieuwe The Legend of Zelda valt.