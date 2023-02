Eind deze maand verschijnt Scars Above en om een goede indruk van deze titel te geven, is er een nieuwe trailer verschenen die een goed overzicht van de game geeft. Het geeft meer context bij de situatie waarin je je zult bevinden, toont de monsters, laat puzzels zien en meer.

Kortom, check de onderstaande trailer en je krijgt een goede indruk van wat je te wachten staat. Scars Above komt op 28 februari uit voor last- en current-gen systemen, de trailer in kwestie check je uiteraard hieronder.