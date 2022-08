Uitgever Prime Matter kondigde in de zomer van 2021 meerdere nieuwe games aan, waaronder Scars Above. Het gaat hier om een sci-fi actie-avonturengame van ontwikkelaar Mad Head Games, waarin je moet overleven op een gevaarlijke planeet.

We hebben lang niets vernomen van Scars Above, maar tijdens Opening Night Live is de titel vanavond eindelijk weer wat van zich laten zien met een nieuwe trailer. Check de beelden hieronder.

Scars Above komt uit voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc. Een releasedatum is nog niet bekend.