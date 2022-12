Ontwikkelaar Mad Head Games en uitgever Prime Matter kondigde in de zomer van 2021 de game Scars Above aan. Een releasedatum was tot op heden echter afwachten, maar daar is nu verandering in gekomen. De third-person actiegame lanceert namelijk op 28 februari 2023 en zal vanaf dan te spelen zijn op de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc.

Je zal moeten zien te overleven op een gevaarlijke planeet en jezelf al puzzelend en schietend in veiligheid moeten proberen te brengen. Het duurt niet al te lang meer voordat de game verschijnt en in de tussentijd kan je een kijkje nemen naar de onderstaande gameplay trailer.