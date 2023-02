Review | Scars Above – Soulslike titels zijn erg populair, alleen zijn dit soort games niet voor iedereen weggelegd. Voor sommige gamers zijn deze spellen immers simpelweg te moeilijk. De vele uiterst uitdagende vijanden die je moet verslaan en het genadeloos afstraffen van foutjes doet menig gamer al vroegtijdig de handdoek in de ring gooien. Je ziet echter langzaamaan spellen verschijnen die onder de noemer Soulslike vallen, maar toch wat toegankelijker zijn. Dit wordt onder andere gedaan door de speler de keuze te bieden een lagere moeilijkheidsgraad te kiezen, wat bijvoorbeeld het geval is met het vier maanden geleden verschenen The Last Oricru. Mad Head Games heeft dit voorbeeld gevolgd met hun nieuwste titel: Scars Above.

Duik in het onbekende

In Scars Above speel je als dr. Kate Ward. Zij maakt deel uit van het ‘Sentient Contact Assessment and Respons’ (SCAR)-team. Deze unit bestaat uit wetenschappers en ingenieurs en is in het leven geroepen nadat een vreemd uitziend ruimteschip een baan rond de aarde begint te draaien. Als zij proberen om naar het buitenaardse vervoersmiddel te vliegen om contact te maken, zet het ruimtevaartuig de aanval in. Het SCAR-team wordt hierdoor door de ruimte heen geslingerd en komt terecht op een totaal vreemde planeet. Als je wakker wordt ben je helemaal alleen en ga je op zoek naar je collega’s en wil je weten wat er nu precies aan de hand is. Al snel kom je erachter dat de planeet waar je terecht bent gekomen vol gevaren zit. De weg naar huis vinden lijkt dan ook een onmogelijke taak te zijn.

Voor iedereen

Scars Above wordt omschreven als een ‘uitdagende third-person action-adventure shooter’. Waar dit op neerkomt is dat het een Soulslike is, maar de focus ligt nu op schieten in plaats van mêlee gevechten. Je hebt wel nog steeds een balkje voor je uithoudingsvermogen en als deze leeg is raakt je personage vermoeid. Je kan dan geen gebruik meer maken van vaardigheden als rennen en het ontwijken van aanvallen. Mocht je het leven laten, dan zal je je ervaringspunten – die je kunt gebruiken om je personage sterker te maken of meer vaardigheden te geven – verliezen. Deze kan je weer terugvinden op de plek waar je doodging. De levels die je moet doorkruisen zijn niet lineair, maar echt verdwalen zal je ook niet, wat soms wel het geval kan zijn in andere titels in dit genre. Eigenlijk kan je zeggen dat Scars Above meer een ‘Soulslite’ is. Het is namelijk op elk vlak iets toegankelijker/simpeler gehouden dan een hardcore titel in dit populaire segment games.

Dat Scars Above iets minder hardcore is dan andere Soulslike-titels is ook terug te zien in het vechten. Alleen al het feit dat je nu hoofdzakelijk gebruikmaakt van schietijzers in plaats van mêlee-wapens maakt dat duidelijk. Je bent nu namelijk niet verplicht dichtbij je vijanden te komen om aan te kunnen vallen. Dit wil echter niet zeggen dat de game gemakkelijk is. Scars Above biedt nog steeds een uitdagende moeilijkheidsgraad. Het is bijvoorbeeld nog steeds zaak om aanvallen van monsters te ontwijken. Doe je dat niet, dan leg je al snel het loodje. Tevens kan je niet in de wilde weg knallen om je tegenstanders te verslaan. Je munitie is namelijk beperkt en voor bijna alle monsters geldt dat zij zwakke plekken op hun lichaam hebben en je dus gericht moet schieten. Het precies moeten mikken terwijl je wordt aangevallen zorgt voor een extra uitdaging, die erg leuk uitpakt.

Schieten onder druk

Om het schieten niet te eentonig te laten worden, heb je vier wapens die elk zijn eigen soort munitie heeft. Zo heb je bijvoorbeeld een schietijzer waarvan de munitie het element vuur met zich meebrengt en er is een wapen dat je tegenstander laat bevriezen. Je zal tussen je geweren moeten schakelen, want niet elke munitie is schadelijk voor elke vijand. Buiten de schietijzers krijg je ook nog wat andere gadgets om je te helpen met je avontuur. Zo krijg je op een gegeven moment een voorwerp dat je op je vijand kan gooien, waardoor munitie met het vuurelement de gehele tegenstander voor een bepaalde tijd in vuur en vlam zet. Er zijn dus verschillende manieren om je vijanden uit te schakelen en dat zorgt er voor dat de gameplay niet eentonig wordt. Je kan je dan ook best vermaken met Scars Above. Dit komt ook doordat het spel van Mad Head Games lekker wegspeelt dankzij een fijn ingericht besturingsschema.

Ben je geen ster in het spelen van Soulslike titels, dan kan je voor een lagere moeilijkheidsgraad kiezen. Dan is de game beter behapbaar voor de mindere goden onder ons. Dit in combinatie met het minder ingewikkelde leveldesign en dat je niet vlak voor je tegenstander hoeft te staan om te kunnen aanvallen, maakt het een hele goede instapgame voor degene die normaliter grote problemen hebben met het genre. De game kan echter op een gegeven moment wel wat repetitief aanvoelen. Dit komt doordat je vijanden niet bijster veel aanvalspatronen hebben. Je leert dus vrij snel wat een bepaald monster gaat doen. Toegegeven, dan nog kan een gevecht uitdagend zijn, maar het was leuker geweest als vijanden op den duur niet zo voorspelbaar zouden zijn. En dat is helaas niet alles wat nog iets beter had gekund.

Het kan wel wat beter

Als je gaat tellen hoeveel verschillende soorten tegenstanders je tegenkomt in het avontuur, dan is het aantal best aardig. Alleen wordt er ook gebruikgemaakt van variaties op bepaalde monsters. Deze zien er iets anders uit en hebben een andere zwakke plek of je moet andere munitie gebruiken, maar daar blijft het bij. Ze maken verder gewoon gebruik van dezelfde aanvallen en aanvalspatronen. Op papier is het wel een andere vijand, maar het valt gewoon onder dezelfde categorie. Er had dus wel iets meer daadwerkelijke variatie in de tegenstanders mogen zitten. Het meest erge is nog dat de eindbaas ook gewoon weer een variant is op een bestaand monster, die dus ook dezelfde aanvallen met zich meebrengt. Wat hier de reden ook voor mag zijn, het is een forse anticlimax.

Grafisch is het ook niet helemaal wat het wezen moet. Als je de game begint te spelen, dan kom je terecht in een wereld die er visueel best goed uitziet. Je wordt getrakteerd op een bergachtig landschap met dode bomen en gevaarlijke moerassen. Dit zorgt voor een mysterieuze sfeer, die wordt gepresenteerd in wat lijkt 1440p, maar wel een stabiele framerate van 60fps heeft. Deze ambiance wordt alleen niet doorgetrokken door de gehele game. Je komt ook terecht in meer basic uitziende omgevingen, die niet dezelfde sfeer uitademen wat in het begin wel het geval is, waaronder een level dat alleen bestaat uit rotsen die met sneeuw zijn bedekt. Zo nu en dan komt de mysterieuze sfeer wel weer terug, maar het is erg jammer dat dit niet continu behouden blijft.

Over de muziek kan hetzelfde gezegd worden. Deze kan op het ene moment de sfeer verhogen om daarna deuntjes te laten horen die leuk zijn, maar niet meer dan dat. Het is wat wisselvallig. Scars Above weet met zijn voice-acting wel weer goed voor de dag te komen. De dialogen klinken heel natuurlijk en overtuigend. Hier staat tegenover dat de gezichtsanimaties niet altijd even goed uit de verf komen en dat de lip-sync af en toe niet helemaal goed verloopt wat er wat gek uitziet. Dit doet verder niets af aan het speelplezier, maar het had de immersie natuurlijk wel ten goede gekomen.

Gespeeld op: PlayStation 5.

Ook beschikbaar voor: PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X|S en pc.