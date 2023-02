We konden van de week al melden dat Microsoft de verwachting had dat ook de Britse waakhond bezwaren zal hebben tegen de overname van uitgever Activision Blizzard. De CMA (Competition and Markets Authority) – de waakhond in kwestie – heeft nu in een voorlopig statement gezegd dat de overname “schadelijk kan zijn” voor gamers in het Verenigd Koninkrijk.

De CMA haalt dezelfde argumenten aan als andere instanties, namelijk dat de overname kan leiden tot verminderde concurrentie, hogere prijzen, minder keuze en minder innovatie voor Britse spelers. Daarbij zegt men dat franchises zoals Call of Duty belangrijk zullen zijn voor de groei van cloud gaming en dat eventuele exclusiviteit de concurrentie onderuit kan halen.

“A CMA investigation has provisionally concluded that Microsoft’s proposed acquisition of Activision could result in higher prices, fewer choices, or less innovation for UK gamers.

The CMA provisionally found that buying one of the world’s most important game publishers would reinforce this strong position and substantially reduce the competition that Microsoft would otherwise face in the cloud gaming market in the UK. This could alter the future of gaming, potentially harming UK gamers, particularly those who cannot afford or do not want to buy an expensive gaming console or gaming PC.”