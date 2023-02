Verschillende instanties gaan richting de afrondende fase van hun onderzoek naar Microsofts overname van uitgever Activision Blizzard. Inmiddels heeft de EU al een officiële waarschuwing gegeven aan de techgigant, volgens de Europese Unie kan Microsoft namelijk in de toekomst voordeel halen uit de overname door content bij andere platforms weg te houden.

Nu verwacht het juridische team van Microsoft dat het Verenigd Koninkrijk het voorbeeld van de EU zal volgen en dat ze bezwaren zullen hebben tegen de deal. Dit meldt een rapportage van de New York Times. Het verslag stelt echter ook dat Microsoft verwacht dat zowel de EU als het Verenigd Koninkrijk open staan voor concessies omtrent de deal.

Ook in het thuisland is er nogal wat rumoer vanwege de geroemde overname. De FTC heeft Microsoft namelijk voor de rechter gesleept. De mededingingsautoriteit stelt dat Microsoft niet betrouwbaar is als het gaat om beloftes en exclusieve titels. De uitgever reageerde uitgebreid op de aantijgingen van de FTC en stelde weer dat de autoriteit niet de belangen van de consument, maar van de concurrent aan het verdedigen was.