PlayStation 4- en Xbox One-gamers konden in 2017 met Cities: Skylines aan de gang. De game zal opnieuw worden uitgebracht, maar dan als remaster voor de PlayStation 5 en Xbox Series X|S, zo is aangekondigd.

Cities: Skylines Remastered zal groter en beter zijn dan de originele versie. Zo kon je daar een stad bouwen op een afrastering van 3×3, in de remastered-versie is dat 5×5. Er zullen ook quality of life verbeteringen worden doorgevoerd, waaronder het sneller kunnen kiezen van je tools en je kan veel preciezer je gebouwen plaatsen.

Je hoeft niet lang te wachten voordat je aan de slag kunt met Cities: Skylines Remastered, want deze uitgave komt op 15 februari uit. Heb je de PS4- of Xbox One-versie aangeschaft, dan heb je recht op een gratis upgrade naar de remaster. Er is ook nog een trailer vrijgegeven en die bekijk je hieronder.