Bijna een jaar geleden werd de Cities: Skylines Airports uitbreiding aangekondigd en uitgebracht. Sindsdien heeft het spel diverse kleine uitbreidingen mogen ontvangen, maar is een grote uitbreiding uitgebleven. Tenminste, tot twee weken geleden, toen Colossal Order en Paradox Interactive de nieuwe Plazas & Promenades uitbreiding hebben aangekondigd.

Los van een aankondiging kregen we helaas nog niets te zien, maar daar is verandering in gekomen. Ontwikkelaar Colossal Order heeft een nieuwe video uitgebracht waarin de nieuwe bouwwerken van de aankomende uitbreiding worden uitgelicht.

De releasedatum van Cities: Skylines Plazas & Promenades is nog onbekend, maar de ontwikkelaar stelt dat de uitbreiding ‘binnenkort’ beschikbaar zal zijn.