Met al een vrij groot aantal uitbreidingen achter de rug, waar de laatste al meer dan een jaar geleden uitkwam, is Cities Skylines terug met een gloednieuwe uitbreiding genaamd Airports. In de Cities Skylines Airports uitbreiding kan je, zoals de naam al doet vermoeden, vliegvelden bouwen en managen in jouw stad.

De Airports DLC geeft je nieuwe dingen om over na te denken bij het uitbouwen van je stad. Hoe maak je bijvoorbeeld het openbaar vervoer naar het vliegveld zo efficiënt mogelijk? Daarbij bepaalt de populariteit van jouw vliegveld je mogelijkheden. Wanneer reizigers blij zijn met jouw vliegveld, krijg je namelijk meer nieuwe bouwmogelijkheden en grotere vliegtuigen tot je beschikking.

De nieuwe Cities Skylines Airports DLC komt op 25 januari 2022 uit voor de PS4, Xbox One, Nintendo Switch en pc, en zal iets meer dan een tientje kosten.