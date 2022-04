Cities VR is, zoals de naam al weggeeft, een virtual reality versie van Cities: Skylines. Ontwikkelaar Fast Travel Games laat weten dat de city-builder op 28 april voor de Meta (voorheen Oculus) Quest 2 uitkomt. Andere platformen zijn (nog) niet bekendgemaakt. Volgens de officiële Meta Quest website is de game voor € 26,99 te bestellen. Daar zit 10% korting bij inbegrepen.

Uiteraard zijn er concessies gedaan om de game stabiel in virtual reality te laten draaien. Zo is de grafische weergave simpeler en zijn de steden kleiner. Daarnaast is het niet mogelijk om het terrein aan te passen en hoef je je geen zorgen te maken over natuurrampen. De bovenstaande gameplay video geeft je alvast een voorproefje van wat je te wachten staat.