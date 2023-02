Wanneer Nintendo een game opnieuw uitbrengt en deze een subtitel geeft zoals ‘Deluxe’, weet je vaak dat het menens is. In het geval van Kirby’s Return to Dreamland Deluxe betekent dit zelfs een hele epiloog met in de hoofdrol Magolor, die zijn weg naar huis moet zien terug te vinden. En ook voor dit extra verhaal geldt: je kan het in zijn geheel met vier spelers spelen.

Het verhaal met Magolor genaamd “Magolor Epilogue: The Interdimensional Traveler” zal zo’n twintig levels bevatten. Daarnaast maakt Nintendo in dezelfde trailer bekend dat er na de Nintendo Direct presentatie een demo beschikbaar zal zijn van Kirby’s Return to Dreamland Deluxe. De volledige game zal op 24 februari aanstaande beschikbaar zijn.