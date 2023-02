Op 24 februari verschijnt Kirby’s Return to Dream Land Deluxe voor de Nintendo Switch. De game, een remake van de gelijknamige titel die uitkwam voor de Wii in 2011, zal grotendeels hetzelfde bevatten als het origineel. Let wel, er zal natuurlijk hier en daar wel wat veranderen.

Zo zal de game in een hogere resolutie te spelen zijn, alsook beschikken over betere belichting. Verder zullen er twee extra transformatiemogelijkheden beschikbaar zijn en je zal nu ook over een helper beschikken. Deze heeft de toepasselijke naam “Helper Magolor” en hij zal je over extra levens doen beschikken, maar je ook helpen bij het verslaan van de verschillende eindbazen. Daarbovenop maakt hij deel uit van de epiloog die je vrijspeelt na het voltooien van het originele verhaal.

Tot slot zit er een nieuw themapark in de game waar je tien verschillende minigames kunt spelen. Aangezien de game over coöp met vier spelers beschikt, zal je het ook in deze minigames tegen elkaar kunnen opnemen.

Onze review zal volgende week verschijnen, maar mocht je echt niet kunnen wachten, is er nu al een demo beschikbaar. Verder kan je de overview trailer van de game hieronder terugvinden.